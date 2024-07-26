الرياضة أخضر الطائرة يواجه اليابان في ربع نهائي الآسيوية

البلاد- جدة يبدأ المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 20 عاماً مباراته الأولى في “المرحلة الثانية” الدور الربع النهائي من البطولة الآسيوية الـ 22 للكرة الطائرة، عندما يواجه يوم غد السبت المنتخب الياباني عند الساعة الـ 12.30 ظهراً بتوقيت السعودية. يسعى الأخضر لمواصلة انتصاراته، بعد تأهلة كثاني المجموعة في الدور التمهيدي إثر فوزه على أستراليا وهونغ كونغ بذات النتيجة 3-0. ويفتقد الأخضر لاعبه المميز عمار مدني، الذي يغيب بسبب الإصابة التي لم تمكنه من المشاركة. ويبحث المنتخب السعودي عن الفوز، ولا غيره من أجل زيادة حظوظه في التأهل للمربع الذهبي.