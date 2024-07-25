مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

البلاد – الرياض

ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في العالم، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 413 سلة غذائية للفئات الأشد احتياجًا في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 2.891 فردًا بواقع 413 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن- بحسب “واس”.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو 2024م في محافظة حجة ضخ 1.033.550 لترًا من المياه الصالحة للشرب، وضخ 10.849.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.

ودشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأذن والأنف والحنجرة والأورام في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 20 وحتى 27 يوليو 2024م، بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 60 عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد.

وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.200 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية المتمة بولاية نهر النيل، استفاد منها 6.900 فرد.