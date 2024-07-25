مذكرة تفاهم لتمكين رأس المال في القطاع السياحي

البلاد ـ جدة

شهد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب, توقيع وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع شركة تطوير البلد،إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي ومدير الأصول بمنطقة جدة التاريخية – البلد، بهدف تعزيز أوجه التعاون وإيجاد الفرص أمام قوى العمل الوطنية في قطاع السياحة.

ووقّع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البلد جميل غزنوي، ووكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المكلف بوزارة السياحة هند الزاهد، والتي نصت على أن يتعاون الطرفان في تسخير مواردهما المشتركة وتعزيز تبادل المعرفة والأفكار بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالتدريب والموارد الأكاديمية اللازمة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع الفنادق والضيافة ضمن منطقة جدة التاريخية، فضلاً عن توفير فرص العمل في القطاع بهدف التوطين وإحلال السعوديين المتخصصين في مجالات الفندقة والسياحة التراثية والإرشاد السياحي، ويطمح الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، والرامية إلى استقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030, وخلق 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة.

ومن المقرر أن تقوم شركة تطوير البلد، عبر ذراعها “ضيافة البلد”، بتوفير أكثر من 1800 وحدة فندقية في المنطقة خلال الأعوام القادمة، حيث تسعى الشركة إلى تقديم تجارب فندقية فريدة للزوار تجمع ما بين الأصالة والتاريخ ووسائل الراحة الحديثة في قلب منطقة جدة التاريخية.

أهداف تطوير رأس المال البشري في السياحة

1 الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع الفنادق والضيافة بجدة التاريخية

2 ـ إحلال السعوديين المتخصصين في مجالات الفندقة والسياحة

3 ــ تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة