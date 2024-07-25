كأس العالم للرياضات الإلكترونية| مواجهة سعودية خالصة مرتقبة في بطولة Overwatch 2 بين Twisted Minds و Team Falcons

استمرار مرحلتي المجموعات والبقاء في بطولات الأسبوع الرابع

الرياض – هاني البشر

استمرت منافسات بطولات PUBG Mobile و Overwatch 2 و Mobile Legends: Bang Bang للسيدات، ضمن الأسبوع الرابع لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، الذي تُقام منافساته في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي.

واختتمت أمس منافسات مرحلة البقاء في بطولة PUBG Mobile، حيث نجح فريق IW NRX في الحفاظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 122 نقطة، وجاء في المركز الثاني الفريق الكوري DRX برصيد 93 نقطة، فيما احتل الفريق الصيني TJB Esports المركز الثالث برصيد 81 نقطة. متقدمًا بفارق نقطة واحدة على الفريق السعودي Twisted Minds صاحب المركز الرابع، وبفارق 4 نقاط عن الفريق السعودي الآخر Team Falcons في المركز الخامس.

وتمتد المنافسة القوية بين الفريقين السعوديين Twisted Minds و Team Falcons لتصل لبطولة Overwatch 2، إذ تنتظر الجماهير مواجهة قوية بينهما اليوم في مرحلة المجموعات والتي ستُقام في Qiddiya أرينا في الساعة 4:30 م بالتوقيت المحلي، نظرًا لتقاسمهما صدارة المجموعة (ب) برصيد 3 نقاط لكل منهما، حصلا عليها بعد تفوقهما على فريقي LGD.OA و Mkers على التوالي بنفس النتيجة 3-0.

وشهدت منافسات مرحلة المجموعات في بطولة Mobile Legends: Bang Bang للسيدات، إقامة المواجهات الخاصة بالمجموعتين (أ) و (د)، التي تمكّن فيها الفريق السعودي Falcons Vega من اعتلاء صدارة المجموعة (أ) بتحقيقه لانتصارين بدون أي هزيمة. واستطاع فريق Team Vitality أن يتفوق على الفرق الأخرى في المجموعة (د) ليحتل المركز الأول بتسجيله لفوز وتعادل بدون أي هزيمة.