سياحة واعدة بجدة التاريخية

البلاد – جدة

شهد وزير السياحة أحمد الخطيب، توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع ” شركة تطوير البلد” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيس ومدير الأصول بمنطقة جدة التاريخية – البلد.

وقّع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي للشركة جميل غزنوي، ووكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المكلف بالوزارة هند الزاهد، وتهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتوطين مجالات الفندقة والسياحة التراثية والإرشاد السياحي في جدة التاريخية.

ويطمح الطرفان إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة؛ الرامية إلى استقطاب 150 مليون زائر بحلول 2030، وخلق 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، وستقوم الشركة عبر ذراعها ” ضيافة البلد” بتوفير أكثر من 1800 وحدة فندقية في المنطقة.