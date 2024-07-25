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سياحة واعدة بجدة التاريخية

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1446 هـ      25 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

شهد وزير السياحة أحمد الخطيب، توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع ” شركة تطوير البلد” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيس ومدير الأصول بمنطقة جدة التاريخية – البلد.

وقّع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي للشركة جميل غزنوي، ووكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المكلف بالوزارة هند الزاهد، وتهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتوطين مجالات الفندقة والسياحة التراثية والإرشاد السياحي في جدة التاريخية.

ويطمح الطرفان إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة؛ الرامية إلى استقطاب 150 مليون زائر بحلول 2030، وخلق 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، وستقوم الشركة عبر ذراعها ” ضيافة البلد” بتوفير أكثر من 1800 وحدة فندقية في المنطقة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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