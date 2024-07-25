الرياضة ” رمزي ودنيا” يرفعان العلم السعودي بـ” أولمبياد باريس”

البلاد- جدة أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اختيار لاعب المنتخب السعودي لقفز الحواجز رمزي الدهامي، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب؛ لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ33 “باريس 2024”. وستقام مراسم حفل الافتتاح غداً الجمعة على ضفاف نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وجاء اختيار الفارس رمزي الدهامي؛ كونه أكثر لاعب سعودي شارك في الدورات الأولمبية بواقع 6 دورات. فيما كان اختيار دنيا أبو طالب؛ كونها أول لاعبة سعودية تتواجد في الدورات الأولمبية عن طريق التأهل المباشر.