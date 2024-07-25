جدة.. واجهات بحرية وحدائق تعزز السياحة

جدة – ياسر خليل

تزامنًا مع صيف السعودية، تشهد مدينة جدة توافد الزائرين من أنحاء مختلفة داخل وخارج المملكة؛ للاستمتاع بالوجهات والحدائق والمرافق المتعددة، فضلًا عن فعاليات موسم جدة، التي توفر للسائح تجارب ترفيهية متنوعة، وتستهدف الأفراد والعائلات وتناسب مختلف الأعمار.

وهيأت أمانة محافظة جدة خمس واجهات بحرية، و442 حديقة موزعة في أنحاء المدينة لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال موسم صيف العام الحالي 2024م؛ لتكون متنفسًا للجميع، لما تتميز به من مواصفات جاذبة؛ صُممت وفق أعلى المعايير.

وتضم الواجهات البحرية ساحات وجلسات ونوافير ومجسمات جمالية، ومناطق ألعاب أطفال ومسطحات خضراء وألعابًا مائية، وشواطئ للسباحة ومناطق ألعاب رياضية، ودورات مياه، ومناطق مطاعم وكافيهات، وممرات مشاة، وسقالات بحرية، ومسارات للدراجات.

وحرصت الأمانة على توسيع خيارات الترفيه داخل الأحياء السكنية، من خلال توفير عدد من الحدائق النوعية ضمن مشروع بهجة، الذي تشرف عليه وزارة البلديات والإسكان؛ ويهدف لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة، وذلك في إطار الجهود لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان.