الرياضة بسبب عرض ريال مدريد.. لابورت يقدم تنازلات للرحيل عن النصر

البلاد- جدة يسابق لاعب وسط فريق النصر، النجم الإسباني إيميريك لابورت، الزمن للرحيل عن صفوف الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2024. ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الخميس، فإن لابورت يفكر في العودة إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد، حيث يستعد للتنازل عما تبقى من عقده في سبيل اللعب مع بطل أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن لابورت لا يمانع التنازل عن باقي مستحقاته مع النصر، التي تقدر بـ 48 مليون يورو، لتسهيل عملية انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف. وأوضحت أن إدارة النصر ترفض بشكل قاطع التنازل عن خدمات اللاعب دون بيع العقد، الذي اشتراه الصيف الماضي بقيمة 27 مليون يورو من مانشستر سيتي. وذكرت الصحيفة أن إدارة الريال فلورينتيو بيريز، أخبرت اللاعب أنها لن توقع معه إلا بصيغة انتقال حر، فيما يرحب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، بفكرة ضم لابورت.