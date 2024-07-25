الطلبة السعوديون يحصدون أعلى جائزة صحافية في البحرين

البلاد – الدمام

توج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشخصيات الصحفية والاعلامية الفائزة بجائزة رئيس الوزراء للصحافة 2024 في دورتها الثامنة الفائزين في احتفال بحضور عدد واسع من المسؤولين والإعلاميين.

وقال الأمير سلمان آل خليفة أن الصحافة بما تحمله من مسؤوليةٍ كبيرة تجاه نقل الرسائل البناءة حول قضايا المجتمع، وما تزخر به من أقلامٍ وطنية نيّرة تكرس قيم المصداقية والنزاهة، تضطلع بدور كبير في صون أمانة الكلمة ورفع الوعي وتحقيق النجاحات على كافة الأصعدة بما يسهم في الوصول للتطلعات والطموحات التي ترفد مسيرة بناء الحاضر والمستقبل.



وعبر رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بمملكة البحرين البروفيسور عبدالله الحواج عن اعتزازه بإنجاز الطلبة السعوديين وفاعليتهم في الجامعة قائلا: يسعدنا الإنجاز الذي حققه طلبتنا في برنامج ماجستير الإعلام ويسعدنا أكثر أنهم فريق بحريني سعودي متحد استطاع أن يؤكد على كفاءة وقدرات شبابنا في دول الخليج.

وقد فاز 16 طالبًا من طلبة الماجستير في الصحافة والإعلام 70% منهم سعوديين، حيث كانت المشاركة التعاونية دليل على مشروع تنسيق متقدم في البحث العلمي المرتبط بتقنيات الصحافة المكتوبة، وتلك المرتبطة بوسائل التواصل الحديثة، ومن بين هؤلاء الطلبة حليمة درويش، وهدى الغامدي وأماني الثنيان وعزيزة الملك وسارة عبدالله وعاتقة الشجار، وفاطمة العالي، وفيصل الزهراني، وسعد آل بحري، وخالد اليامي، وناصر الشهري، ونايف السلطان، وناصر الغامدي، وعبدالرحمن القحطاني، وعمر جاسم، وأحمد العشار.