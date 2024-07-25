الرياضة اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة الإقليمية

الرياض – هاني البشر

حجز منتخبا المدينة المنورة والجوف آخر مقعدين في الدور ربع النهائي من بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، والتي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 18 إلى 30 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. واختتمت الأربعاء منافسات دور المجموعات، حيث أُقيمت 6 مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، شهدت تعادل حائل وجازان بنتيجة 2-2، وحصل لاعب حائل عزام الجنيدي على جائزة أفضل لاعب، فيما فاز الجوف على القصيم بهدف نظيف وحصد لاعب الجوف عبدالرحمن الرويلي جائزة أفضل لاعب، بينما تغلب جدة على حفر الباطن بنتيجة 3-0 وحقق لاعب جدة نواف بصاص جائزة أفضل لاعب. وتعادل نجران والأحساء بهدفين لكل منهما وحصد لاعب نجران حسن آل حمسل جائزة أفضل لاعب، فيما تغلب الرياض على عسير بنتيجة 2/0 وحصد لاعب الرياض فيصل الجمعان جائزة أفضل لاعب، بينما فاز المدينة المنورة مكة المكرمة بنتيجة 3-1 وحقق لاعب المدينة حازم الصاعدي جائزة أفضل لاعب. وبهذه النتائج تحددت مواجهات دور ربع النهائي الذي سيقام يوم الجمعة 26 يوليو حيث ستكون على النحو التالي: جازان مع المدينة المنورة، جدة مع الجوف، القصيم مع عسير والرياض مع الأحساء. يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، تقام لأول مرة، يهدف معها الاتحاد السعودي لكرة القدم لاكتشاف المواهب ومتابعتها وتطويرها لتكون في المستقبل قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية.