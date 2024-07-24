نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن سعود.. نائب وزير الداخلية يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات

بغداد- واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رأس معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات 2024، الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، لتكثيف التعاون بين الدول المشاركة؛ للحد من انتشار المخدرات ومناقشة آليات التعاون للقضاء على تهريبها في المنطقة.

وأكد معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في كلمة المملكة للمؤتمر، أن مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات من أولويات رؤية المملكة 2030، وإيمانًا منها بما تشكله المخدرات من مخاطر وتهديد لأمن المجتمع واستقراره، سخرت الإمكانات لتعزيز حصانة المجتمع تجاهها على جميع المستويات الوطنية.

وأضاف معالي نائب وزير الداخلية، أن المملكة العربية السعودية، بتوجيهات القيادة – أيدها الله – نفذت حملة أمنية شاملة، من خلال خطط أمنية تضافرت فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتكللت بنجاحات قائمة ومستمرة في مواجهة هذه الآفة والجرائم المرتبطة بها، مؤكدًا أهمية تعزيز إجراءات التعاون على المستويين المحلي والدولي للتصدي لنشاطات الجريمة المنظمة – بشكل عام – وجريمة إنتاج وتهريب المخدرات عبر الحدود – على وجه الخصوص، واتخاذ التدابير والحلول الأمنية العاجلة في ذلك.