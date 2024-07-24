كأسا ” الهدا” و “شبرا” تجذبان أنظار عشاق سباقات الخيل في الطائف

الطائف- محمد الجليحي

يشهد ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية الحفل الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف ويتألف كل حفل من تسعة أشواط تتنوع فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة بمجموع جوائز تصل إلى قرابة المليونين ريال في أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة الموافق 25_26_27 يوليو 2024 حيث ينطلق أولى أشواط يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا كما خصصت 6 أشواط من يوم الخميس لخيل الدرجة المبتدئة وشوطين تكافؤ من 0 إلى 60 درجة وشوطاً للأفراس من 0 إلى 2 فوز.

كما تشهد سباقات يوم الجمعة أشواطًا قوية ورائعة، أبرزها كأس الهدا الذي سيكون في تاسع الأشواط المخصص للإنتاج المحلي عمر الثلاث سنوات فقط وعلى مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وتذهب الترشيحات والمعطيات للجواد معلا صاحب الثلاث انتصارات في سجله أبرزها شوط تحدي الخيالة العالمي الذي كان ضمن أشواط أمسية كأس السعودية كما انتقل الجواد حديثًا من المالك خالد مشرف مطلق بن شنان إلى إسطبل هدب للسباقات وبإشراف المدرب عبدالعزيز خالد وبقيادة الخيال عادل الفريدي، ويبرز الإسم الآخر في هذا الكأس الفرس مستوعبه صاحبة الإنتصارين في سجلها بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، ويشارك كإسم بارز في هذا الكأس الجواد رمادان الفائز بالشوط التحضيري لكأس الهدا في الأسبوع الأول من موسم سباقات الطائف بشعار أبناء بريكان سلطان البقمي وبتدريبات عبدالمحسن الطخيم وبقيادة الخيال أصيل السرحاني، ونستذكر الجواد المزرج الفائز بهذا الكأس في النسخة الماضية بالشعار الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات فهد سعد وبقيادة الخيال عبدالله العوفي.

وفي سباقات يوم السبت تذهب القوة والإثارة للشوط التاسع المسمى بكأس شبرا المخصص للإنتاج المحلي مفتوح الدرجات عمر أربع سنوات فأكثر على مسافة السرعة 1200 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتذهب الأنظار والترشيحات للفرس شقراء سلطان للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال وجبرتو راموس، وكذلك من الأسماء البارزة الجواد شغموم الخيل لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال اليكسس مورينو، ويبرز الجوادين محروت ومرتجح بالشعار الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف، وسبق أن حقق النسخة الماضية من هذا الكأس الجواد فطحل للمالك عبدالله عبدالرحمن المخضوب وبتدريبات عبدالعزيز الحزابي وبقيادة الخيال عادل الفريدي، كما نتمنى التوفيق لجميع المشاركين من ملاك ومدربين وخياله.

كما ندعو زوارنا الأعزاء للإستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، فإن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على ارضية الميدان بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي تشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية ، كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط و الفوز بجوائز رائعة وقيمة، ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواء المجانية أو المميزة.