الرياضة فريق توثيق الكرة السعودية يواصل أجتماعاته

الرياض – هاني البشر إستعرض فريق مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية، النتائج التي توصل لها في المرحلة الثانية وأتم العمل على ما يزيد عن 44 عاماً من تاريخ كرة القدم في المملكة، مستعرضاً النتائج التي توصل لها خلال عهد جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – والممتد من عام 1953-1964م، والتي تمثل المرحلة الثانية من المشروع. وصادق ممثلو الأندية أعضاء الجمعية العمومية، على نتائج المرحلة الثانية من المشروع بالأغلبية، حيث امتنع ستة أعضاء عن التصويت، منهم ممثل الهلال، فيما صادق 33 عضوًا على التحديثات. وجدد فريق عمل المشروع دعوته لممثلي الأندية بتزويد المشروع بالوثائق والمستندات التي تساهم في دعم المشروع، مقدمين شكرهم للأندية التي تفاعلت في الفترة السابقة. وامتنع ممثل نادي الهلال في مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية عن التصويت، والمصادقة على تحديثات المشروع التي تمَّ مناقشتها خلال الاجتماع السادس التي استعرضها عبد الإله النجيمي، أحد أعضاء فريق عمل المشروع المكوَّن من 11 عضوًا، لعدم وضوح آلية المصادقة، وعدم وجود ما يدلُّ على التوثيق وسطَ غياب ممثل نادي النصر عن الحضور. واستشهد المغربي كريم غزاوي، الباحث والمؤرخ الرياضي،خلال الاجتماع بتاريخ كرة القدم منذ تأسيسها في سبع دول، والآلية التي عملت بها هذه الدول، وهي فرنسا، وإسبانيا، والمغرب، وإنجلترا، ومصر، وإيطاليا، والبرازيل. يشار إلى أن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الذي أعلنه اتحاد القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» يناير 2023، يأتي انطلاقًا من أهمية توثيق تاريخ اللعبة في البلاد حتى يكون مرجعًا لكافة الرياضيين. وأكد فريق العمل أن العمل مستمر على بقية مراحل المشروع؛ وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وسيتم في ورشة العمل القادمة استعراض نتائج المرحلة الثالثة للمشروع المتعلقة بعهد جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – يرحمه الله. ويعقد الاجتماع الدوري السابع في سبتمبر المقبل، حسب الجدول الزمني لاجتماعات الأندية مع فريق عمل المشروع.