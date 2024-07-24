انطلاق مهرجان “خيرات الجوف” الأحد القادم

البلاد ــ سكاكا

تنطلق فعاليات مهرجان خيرات الجوف بسكاكا في نسخته الثالثة بتاريخ 22 محرم الجاري في حديقة النخيل، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا، وبمشاركة المزارعين والجمعيات الزراعية والنحالين والأسر المنتجة.

ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين والتعريف بمنتجاتهم وفتح قنوات تسويقية جديدة، وستشهد النسخة الثالثة من المهرجان هذا العام تنظيم ورش عمل زراعية، و 30 منصة عرض للمنتجات والخدمات، ومسرح للطفل ومجموعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية.

كما يتضمن المهرجان أنشطة للتعريف ببرنامج دعم ريف، الذي تستفيد منه قطاعات منتجي العسل ومربي النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ويشتمل على دعم مادي مباشر وبرامج تطويرية للمزارعين.