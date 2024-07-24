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انطلاق مهرجان “خيرات الجوف” الأحد القادم

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1446 هـ      24 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ سكاكا

تنطلق فعاليات مهرجان خيرات الجوف بسكاكا في نسخته الثالثة بتاريخ 22 محرم الجاري في حديقة النخيل، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا، وبمشاركة المزارعين والجمعيات الزراعية والنحالين والأسر المنتجة.

ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين والتعريف بمنتجاتهم وفتح قنوات تسويقية جديدة، وستشهد النسخة الثالثة من المهرجان هذا العام تنظيم ورش عمل زراعية، و 30 منصة عرض للمنتجات والخدمات، ومسرح للطفل ومجموعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية.

كما يتضمن المهرجان أنشطة للتعريف ببرنامج دعم ريف، الذي تستفيد منه قطاعات منتجي العسل ومربي النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ويشتمل على دعم مادي مباشر وبرامج تطويرية للمزارعين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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