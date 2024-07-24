استقبل المهندس الحميدي .. أمير القصيم: بنك التنمية الاجتماعية يساهم في تعزيز القطاع غير الربحي

البلاد ــ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة أمس، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، يرافقه القياديون في البنك.

وأكد سموه أهمية الدور الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في دعم ومساندة المشاريع في جميع المجالات، والإسهام في تنمية القطاع غير الربحي من خلال عقد الشراكات والاتفاقيات مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، معربًا عن تطلعاته لمواصلة البنك تفعيل المبادرات التي تحقق أهدافها في دعم مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، مما يعزز من أهداف التنمية المستدامة.

واستمع أمير القصيم إلى أهم إنجازات بنك التنمية الاجتماعية والدور المحوري الذي يقدمه في المجالات الاجتماعية والريادية، وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة من خلال الشمول المالي، وتكافؤ الفرص، ودعم الابتكار، وتهيئة الفرص الاقتصادية.

من جانبه أشار المهندس الحميدي إلى الدور التنموي الذي يقدمه البنك في منطقة القصيم في مجال دعم المشاريع الصناعية والمنشآت الصغيرة ومشاريع رواد الأعمال، التي بلغت أكثر من 7 مليارات منذ تأسيس البنك في المنطقة ، مبيناً أن المنطقة شهدت دعماً في مجال الخدمات غير المالية والأنشطة المجتمعية ، وخلال العام 2023، استفاد من ثقافة العمل الحر 4.4 آلاف مستفيد من خلال 47 دورة، ومن التدريب المتخصص 4.8 آلاف مستفيد عبر 56 دورة، كما استفاد 7.1 آلاف مستفيد من نشر ثقافة الادخار من خلال 31 دورة, فضلاً عن الفعاليات التي بلغت 15 فعالية ونشاطاً مجتمعياً، مكنّ 251 أسرة.

وبيّن أن نشاط مبادرة “جادة 30” التي تقع ضمن مبنى بنك التنمية الاجتماعية في مدينة بريدة، تم تصميمها لتلبية احتياجات رواد الأعمال ، وتوفر مساحات عمل ومرافق متنوعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 310 زوار.