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اختبار أولمبياد الكيمياء بـ 50 لغة

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1446 هـ      24 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

يعكف المشرفون ورؤساء وفود الفرق المشاركة في ثاني أيام أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ 56، المقام في الرياض، على ترجمة الاختبار العملي، الذي سيؤديه في الأيام المقبلة 333 طالبًا وطالبة من 90 دولة.

وسيترجم الاختبار العملي إلى أكثر من 50 لغة تتحدثها الدول المشاركة في الأولمبياد، بمشاركة وإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء، لاعتماد النسخ النهائية.

وتنظم أولمبياد الكيمياء الدولي لهذا العام، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وجامعة الملك سعود.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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