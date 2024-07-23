6 مباريات في البطولة الاقليمية

الرياض – هاني البشر

أقيمت أمس الاثنين 6 مباريات ضمن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا والتي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 18 إلى 30 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشهدت مباريات اليوم تعادل الجوف مع جازان بهدف لكل منهما، وحصل لاعب الجوف عدي الكريم على جائزة أفضل لاعب، كما تعادل حائل مع الشرقية بدون أهداف بنتيجة وحصد لاعب حائل محمد الشمري جائزة أفضل لاعب، بينما فاز جدة على مكة بنتيجة 2-1 وحقق لاعب جدة مروان المولد جائزة أفضل لاعب.

وتغلب القصيم على نجران بنتيجة 3-0 وحصد لاعبه مطلب المغير جائزة أفضل لاعب، كما فاز تبوك على حفر الباطن بنتيجة 3-1 وحصد لاعب تبوك عبدالله البيشي جائزة أفضل لاعب، بينما تعادل المدينة مع عسير بنتيجة 2-2 وحقق لاعب المدينة محمد المقري جائزة أفضل لاعب.

وأقيمت المباريات تحت قيادة 6 طواقم تحكيمية شابة “24 حكمًا” ممن سبق لهم قيادة مباريات الناشئين والشباب في الدوري الممتاز، تترواح أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا، يمثلون نتاج أكاديمية الحكام وهي أحد مبادرات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات بطولة المنتخبات الإقليمية اليوم الثلاثاء بإقامة 6 مباريات تجمع نجران مع حائل، جازان مع الشرقية، القصيم مع الأحساء، عسير مع حفر الباطن، جدة مع تبوك والمدينة المنورة مع الرياض.

يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تقام لأول مرة، يهدف معها الاتحاد السعودي لاكتشاف المواهب، للعمل على تطويرها لتكون قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية.