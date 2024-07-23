هيئة الطرق تفتتح عدداً من التقاطعات الحيوية

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز العديد من التقاطعات الحيوية خلال النصف الأول من عام 2024م، التي تسهم في تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى الانسيابية بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

وأوضحت الهيئة أن من أهم التقاطعات التي تم افتتاحها تقاطع طريق الملك عبدالله – المطار – الفرعاء، الذي يربط بين مطار أبها الدولي ومنطقة الفرعاء، ويسهل حركة التنقل بينهم، ومن التقاطعات التي تم افتتاحها خلال النصف الأول من العام الجاري تقاطع المدينة العسكرية – المطار – أبها، الذي يسهم في تحويل الحركة المرورية عن طريق الملك عبدالله، مما يقلل من الكثافة المرورية على الطرق، كما تم خلال النصف الأول افتتاح تقاطع الفروسية بمنطقة القصيم الذي يسهم في توزيع حركة المرور بشكل أفضل مما يسهم في تقليل الكثافة المرورية وتسهيل حركة التنقل في المنطقة، وجرى افتتاح تقاطع الدائري الثالث – عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة، الذي يسهل حركة التنقل في المدينة المنورة وخاصةً مـن المسجد النبوي الشريف وإليه.

يذكر أن هذه الجهود تسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تعد الكثافة المرورية من أهم مرتكزاتها، كما تسهم هذه التقاطعات في رفع مستوى السلامة وتحقيق أحد مستهدفات الإستراتيجية بخفض الوفيات على الطرق لـ5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.