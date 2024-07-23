“منشآت” تترشح للجائزة العالمية للمشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد

البلاد ــ الرياض

ترشحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لجائزة CIPS العالمية للمشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد 2024، نظير تطبيقها أفضل المعايير العالمية في مجال المشتريات وسلاسل الإمداد، تضمنت تبني ممارسات شرائية متميزة تضمن الشفافية والعدالة وسهولة وصول الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتُعدّ هذه الجائزة العالمية من أرفع الجوائز في مجال المشتريات وسلاسل الإمداد، وتُمنح سنوياً للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية التي تُظهر تميزاً استثنائياً في ممارساتها في مجال المشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد.

ويأتي ترشح الهيئة للجائزة كجهة حكومية سعودية في فئتين: ” الفئة الأولى: أفضل فريق مشتريات، والفئة الثانية: أفضل مبادرة لإدارة علاقات الموردين” وذلك بتقدم الهيئة بملفها المعنون الأول: “التأثير المضاعف: كيف يخلق التميز في المشتريات موجة من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية”، والملف الثاني “تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة: أهمية دور منشآت في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

وحققت الهيئة العديد من الإنجازات في هذا الشأن، تمثلت في بناء قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال المشتريات خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة.