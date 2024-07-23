الرياضة

لجنة الحكام تعقد اجتماعًا لحكام الإقليمية

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1446 هـ      23 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض – هاني البشر

عقدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعًا لحكام الساحة والحكام المساعدين المشاركين في بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا المقامة حاليًا في الطائف، وذلك عبر التواصل المرئي، بحضور نائب رئيس اللجنة عبدالرحمن العمري، وعضو اللجنة علي الأحمري، ومشرف حكام البطولة الدكتور عزيز الشريف.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات الماضية، بما في ذلك شرح مفصل للملاحظات الفنية.

كما استعرض الاجتماع شرحًا مفصلًا عن لائحة البطولة في الأدوار النهائية، قبل أن يتم عرض بعض الحالات التحكيمية من مسابقات الفئات السنية للموسم الرياضي، ومشاركة الحكام في تحليل هذه الحالات وعرض قراراتهم التحكيمية بشأنها.

 

وتشارك لجنة الحكام في بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا المقامة في محافظة الطائف من 18 إلى 30 يوليو الجاري بـ32 طاقمًا تحكيميًا لقيادة مباريات البطولة معدل أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا.

 

وتمثل هذه البطولة فرصة للحكام الواعدين لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك في مجال التحكيم من بينهم 7 حكام من أكاديمية الحكام، كما أن هذه الطواقم قادت مباريات في الدوري الممتاز لفئتي الشباب والناشئين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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