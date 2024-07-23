“كافد” يحصل على شهادة الأحياء الحضرية

البلاد ــ الرياض

حصل مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، على شهادة “سمارت سكور” للأحياء الحضرية المقدمة من مؤسسة “وايرد سكور”، الهيئة الرائدة عالمياً في مجال تقنيات المباني الذكية، وذلك بفضل ما يتميز به من بنية تحتية رقمية متطورة توفر اتصالاً قويًا، واستدامة وسلاسة على مستوى المعيشة والعمل والترفيه.

وبحصول “كافد” على هذه الشهادة، يصبح أول منطقة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على شهادة “سمارت سكور” للأحياء الحضرية من “وايرد سكور”.

ويأتي هذا التقدير بعد خضوع “كافد” لعملية تقييم واعتماد صارمة بدأت في سبتمبر 2023، حيث أعلنت “وايرد سكور” على إثرها خلال معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض أن “كافد” حقق معايير الاعتماد المسبقة للحصول على شهادة “سمارت سكور” للأحياء الحضرية.