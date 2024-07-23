المحليات

فوز 4 شركات برخص كشف الملح في الشرقية

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1446 هـ      23 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلادـ الرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فوز 4 شركات في منافسة الحصول على 4 رخص كشف لخام الملح، في مجمع خام الملح، بسبخة رأس القرية، في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن مجمع سبخة رأس القرية، هو سبخة ساحلية، تبعد عن البحر قرابة 4 كيلومترات، وينكشف خام الملح طبيعياً في بعض المواقع على سطحها، كما يترسب خام الملح في منطقة السبخة على هيئة طبقية.

وأفاد أن خام الملح بالسبخة؛ يتميز بمناسبته للاستخدامات الصناعية لدعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، والملح المخصص للصناعات الغذائية، الذي يجري تحويله إلى ملح صناعي عالي الجودة وخالٍ من الشوائب بنسبة تقارب 99 % من كلوريد الصوديوم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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