خلال جلسة اللجنة الأولمبية الدولية اليوم في باريس.. الفيصل يستعرض ملف المملكة لاستضافة أولمبياد الرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر
استعرضت الجلسة الـ142 للجنة الأولمبية الدولية، التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، وحضور أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية؛ ملف استضافة المملكة لدورة الألعاب الأولمبية للرياضات الالكترونية في نسختها الأولى عام 2025م.
وقدّم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال الجلسة، عرضاً عن جاهزية المملكة ورؤيتها لاستضافة هذا الحدث التاريخي والغير مسبوق، من خلال التعريج على الإمكانيات التي تتمتع بها المملكة والمتمثلة في استضافة أكثر من 100 حدث رياضي عالمي، منذ اطلاق رؤية 2030.
واستعرضت الأميرة ريما بنت بندر، الأدوار الكبيرة للرياضة بالمملكة، وتمكين الاستدامة، والاسهام في رفع مستوى الرياضة العالمية.
وضم الوفد الرسمي للمملكة في الجلسة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير الوفد السعودي المشارك في اولمبياد باريس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو مجلس الإدارة عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، والرئيس التنفيذي والأمين العام الاستاذ عبدالعزيز
باعشن.
واشادت الجلسة بالملف السعودي لاستضافة الألعاب، معربه عن تأكيداتها، أن المملكة هي الخيار الأفضل لاستضافة النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية الالكترونية؛ للخبرات والمهارات التي تمتلكها في هذا الجانب.