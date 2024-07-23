” جدة ” تحتضن سلسة من الحفلات الغنائية ب13 نجماً من نخبة النجوم في الوطن العربي

جدة-ياسر خليل

بدعم كبير من معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA أعلنت شركة بنش مارك ، الثلاثاء ، عن إقامة سلسلة من الحفلات الغنائية الكبرى في مدينة جدة، والتي ستجمع كوكبة من نخبة نجوم الفن العربي .

يأتي ذلك بعد النجاحات الكبيرة للحفلات التي نظمتها بنش مارك ضمن فعاليات جولة المملكة في الرياض و جدة و الطائف و أبها ، و الليلة الاستثنائية ” ليلة وردة ” التي جمعت أربع نجمات في افتتاح المعلم الأيقوني عبادي الجوهر أرينا .

تتنوع الحفلات بين الأسماء الكبيرة في عالم الغناء، حيث سيبدأ الحفل الأول بـ ليلة الفنان عبادي الجوهر في الثاني من أغسطس. ومن بعدها، سيتابعها الفنانة أليسا و الفنان رامي صبري في الثامن من أغسطس، و الفنان تامر حسني في الخامس عشر من أغسطس.

ثم سيتبعها حفل الفنان أحمد سعد و فرقة كايروكي في الثاني والعشرين من أغسطس، ثم الفنان محمد حماقي في الثلاثين من أغسطس. ثم سيليها الفنان تامر عاشور في السادس من سبتمبر، ثم حفل الفنانة أنغام في الثالث عشر من سبتمبر

و أعرب النجوم المشاركين عن سعادتهم وحماسهم الكبير للمشاركة في هذه الحفلات الغنائية في مدينة جدة .

حيث عبر الدكتور عبادي الجوهر عن سعادته بالحفل المنتظر في الثاني من اغسطس وقال :

“أنا متحمس جداً لتقديم ليلة كبيرة في عبادي الجوهر ارينا في عروس البحر الاحمر جدة فجدة لها مكانة خاصة في قلبي، وأنا سعيد بلقاء جمهوري العزيز هنا مرة أخرى.”

عبرت ايضاً صوت مصر الفنانة أنغام عن أشتياقها الكبير لجمهورها في جدة وقالت : جدة لها مكانة خاصة في قلبي، وأنا متحمسة للغاية لألتقي بجمهوري في ليلة كبيرة لنحتفل سوياً بالالبوم الجديد وسأقدم لكم مجموعة من الاعمال الجديدة واروع الاعمال السابقة وأتمنى أن تكون ليلة رائعة.”

اما الفنانة أليسا فصرحت بأنه من الرائع العودة إلى جدة والمشاركة في هذه السلسلة المميزة من الحفلات ضمن موسم جدة 2024 وأكدت انها تشعر بالحب الكبير من الجمهور السعودي

وقال الفنان تامر عاشور أنه يشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في هذه الحفلات بجدة ، واعداً الجمهور بحفل مميز حيث أنه بدأ في التحضير لبرنامج الحفل .

وفي تصريح للفنان تامر حسني بعد الاعلان عن حفلة في 15 اغسطس القادم

“أحب جدة وأحب جمهوري السعودي . ولا أستطيع الانتظار أكثر لألتقي بكم مرة أخرى ونستمتع بليلة رائعة .

كذلك أكد الفنان رامي صبري في تصريحه :

“إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذه الحفلات الكبرى في موسم جدة. والجمهور السعودي دائماً ما يبهرني بحماسه وحبه للفن، وأعدكم بليلة لا تُنسى.”

اما الفنان أحمد سعد فقد وصف الحفاوة والترحيب الكبير من جمهوره بعد اعلان حفلتة مع فرقة كايروكي

“جدة دائماً ترحب بنا بحفاوة، وأنا سعيد بأن أكون جزءاً من هذه السلسلة الرائعة من الحفلات. أتمنى أن نستمتع جميعاً بأمسية مليئة بالطرب والحماس .”

وصرحت فرقة كايروكي بان الجمهور السعودي من أروع الجماهير التي تتفاعل معها

اما الفنان محمد حماقي فقال : أعشق الأجواء في جدة، وأنا متحمس جداً لهذه الحفلة. جمهور جدة دائماً مميز،

ختاماً صرح الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك الأستاذ محمد زكي حسنين : جداً متحمسين للحفلات القادمة في جدة، ولكن أود أن أقول للجمهور إنها مجرد بداية والأيام القادمة مليئة بفعاليات وحفلات أكبر و أضخم .

ونحن في بنش مارك، نعمل على روزنامة ضخمة من الفعاليات ترضي وتسعد كافة الاذواق

وهدفنا ان نقدم لكم تجارب فنية ممتعة ومختلفة ، ونتمنى أن تكون الأجواء رائعة مثل ما تعودت علينا.”

و ينتظر جمهور الفنانين مواعيد طرح التذاكر بعد التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان مواعيد الحفلات .