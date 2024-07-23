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بواكير التمور تنعش سوق المدينة الغذائية ببريدة

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1446 هـ      23 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : واس

 تشهد المدينة الغذائية ببريدة انتعاشاً كبيراً خلال بواكير التمور لعام 1446هـ، في المبيعات وحركة تسويقية نشطة من قبل المستهلكين، وهو بداية جديدة لرحلة حصاد موسم التمور الذي يمثل بعداً اقتصادياً وعمقاً غذائياً على النطاق الوطني والمحلي بما تتصف به المملكة من ميزات تجعلها تتصدر المشهد الغذائي والاقتصادي في قطاع النخيل على مستوى العالم.

 ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” أنواعاً مختلفة من التمور بالمدينة الغذائية كالسكري والخلاص والصقعي والشقراء والونانة وغيرها من الأصناف التي تشتهر بها منطقة القصيم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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