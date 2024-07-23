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انطلاق مهرجان العسل الدولي في الباحة

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1446 هـ      23 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الباحة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان “العسل الدولي السادس عشر”، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، وذلك بمقر جمعية النحالين التعاونية بمحافظة بلجرشي .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان يستمر 14 يوماً حتى 1 صفر 1446هـ الموافق 5 أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن المهرجان سيشهد مشاركة 90 نحالًا لعرض منتجاتهم ومشاركين من 7 دول، وأن جميع الأعسال المعروضة يتم اختبارها بشكل دقيق جدًا للتأكد من جودتها، كما تشارك بالمهرجان 9 جهات حكومية وأهلية وتطوعية.

يذكر بأن المهرجان يعد أحد أهم المهرجانات الزراعية على مستوى المملكة، حيث يستضيف المهرجان في كل عام عارضين ومتخصصين من جميع أنحاء العالم.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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