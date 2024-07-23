انطلاق مهرجان العسل الدولي في الباحة

البلاد ــ الباحة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان “العسل الدولي السادس عشر”، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، وذلك بمقر جمعية النحالين التعاونية بمحافظة بلجرشي .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان يستمر 14 يوماً حتى 1 صفر 1446هـ الموافق 5 أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن المهرجان سيشهد مشاركة 90 نحالًا لعرض منتجاتهم ومشاركين من 7 دول، وأن جميع الأعسال المعروضة يتم اختبارها بشكل دقيق جدًا للتأكد من جودتها، كما تشارك بالمهرجان 9 جهات حكومية وأهلية وتطوعية.

يذكر بأن المهرجان يعد أحد أهم المهرجانات الزراعية على مستوى المملكة، حيث يستضيف المهرجان في كل عام عارضين ومتخصصين من جميع أنحاء العالم.