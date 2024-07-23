الرياضة

الاتحاد السعودي يستضيف أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم بالرياض

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1446 هـ      23 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض – هاني البشر

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم بنسخته الـ11 وذلك خلال الفترة من 13 ـ 14 نوفمبر المقبل في مدينة الملك عبدالله المالية (KAFD).

وسيتضمن المؤتمر، الذي تشرف عليه الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتنظمه الجمعية الدولية لمحامي كرة القدم (AIAF) عددًا من الجلسات التي ستناقش القضايا القانونية المهمة، وسيسلط الضوء على أبرز تعديلات اللوائح الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

ويحرص الاتحاد السعودي على استضافة هذا الحدث لأول مرة إلى الاستفادة من الجلسات المخصصة في تعزيز الثقافة القانونية للمختصين، ومنسوبي القطاع الرياضي، بما يسهم في التطور الذي يشهده القطاع.

كما يمثل هذا المؤتمر الدولي فرصة للالتقاء بنخبة من خبراء القانون الرياضي وكرة القدم على الصعيد الدولي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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