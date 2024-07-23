الأربعاء.. انطلاق بطولة Mobile Legends: Bang Bang (ML:BB) للسيدات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

بطولات جديدة ومواجهات حاسمة تتصدّر عناوين الأسبوع الرابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

بعد مرور ثلاثة أسابيع حافلة بالأحداث والبطولات والمواجهات الحماسية، يستعد عشاق الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والعالم لأسبوع مثير آخر في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث تتصدر ثلاث بطولات مميزة منافسات الأسبوع الرابع التي تنطلق من قلب مدينة الرياض.

ويدخل كأس العالم للرياضات الإلكترونية أسبوعه الرابع، حاملاً معه ذروة الإثارة في مرحلة التصفيات للعبة PUBG Mobile. فبعد تأهل أفضل 12 فريقاً من مرحلة المجموعات مباشرة، سيتنافس 16 فريقاً آخر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على أربعة مقاعد مُتبقية في البطولة الرئيسية. وتختتم مرحلة التصفيات يوم الأربعاء، بينما تنطلق البطولة الرئيسية يوم الجمعة وتستمر لغاية يوم الأحد، الذي سيشهد تتويج البطل الأوحد.

كما يشهد الأسبوع الرابع انطلاق مسابقتين جديدتين تقامان لأول مرة في العاصمة السعودية الرياض، ما يضفي مزيداً من الحماس على أجواء المنافسة. وتبدأ بطولة Mobile Legends: Bang Bang (ML: BB) للسيدات يوم الأربعاء، وتضم 12 فريقاً موزعين على أربع مجموعات، يتنافسون على جائزة مالية قدرها 500,000 دولار أميركي. ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى التصفيات النهائية، حيث سيحصل الفائز في المباراة النهائية الكبرى يوم السبت (27 يوليو) على الجائزة الأولى البالغة 180,000 دولار أميركي.

وتنطلق في اليوم نفسه بطولة Overwatch 2 التي تضم 16 فريقاً، من بينهم الفريقان السعوديان Falcons وTwisted Minds. وستتنافس الفرق المشاركة على الفوز بالجائزة الأولى التي تبلغ 400,000 دولار. وستتمكن ثمانية من الفرق المشاركة في البطولة من التأهل بشكلٍ مباشر إلى التصفيات الإقصائية الفردية التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع، بينما سيقام النهائي الكبير للعبة يوم الأحد (28 يوليو).

وانطلقت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في 3 يوليو وتستمر لغاية 25 أغسطس على مدار ثمانية أسابيع حافلة بالإثارة. وتمثل هذه البطولة الحدث الأبرز في تاريخ الرياضات الإلكترونية الاحترافية، مع 22 بطولة عبر 21 لعبة مشهورة عالمياً وجوائز مالية هي الأكبر على مستوى العالم. وتمكنت خمسة أندية من حصد اللقب في ست بطولات أقيمت منذ انطلاق المنافسات في الثالث من يوليو، بينما تحتدم المنافسة على البطولات المتبقية وسط ترقب كبير لمعرفة من سينضم إلى قائمة المتوجين.