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اطلع على التوجهات الإستراتيجية للهيئة.. أمير القصيم ينوه بدعم القيادة للتحول الرقمي

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1446 هـ      23 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالعناية والاهتمام والدعم والتمكين من القيادة الرشيدة لقطاع التحول الرقمي، بما تحقق لمنطقة القصيم من منجزات في مشاريع التحول الرقمي، أسهمت في دعم وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، والوفد المرافق له، حيث استمع سموه لشرحٍ عن التوجهات الإستراتيجية للهيئة، وجهودها في تحفيز الجهات الحكومية إلى تبني التقنيات الناشئة، كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي في المنطقة؛ وفق رؤية المملكة 2030.

كما ترأس أمير المنطقة بمكتبه اجتماعًا بحضور المهندس أحمد الصويان، لاستعراض برامج الحكومة الرقمية، وأشاد سموه بما تحقق من تميز في الأداء لبرامج هيئة الحكومة الرقمية، التي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لبرامج التحول الرقمي التي أسهمت في تبوء المملكة مراكز متقدمة في الحكومة الرقمية، مشيرًا إلى أن إمارة منطقة القصيم واكبت التحول الرقمي في جميع مشاريعها وبرامجها، التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز الجوانب الرقمية والتقنية بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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