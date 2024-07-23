إشادة أممية بالجهود الإنسانية السعودية في اليمن

الرياض – واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به، ومستجدات الوضع الإنساني في اليمن.

ونوّه جوليان هارنيس بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين والمتضررين في اليمن.

في السياق، يواصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” جهوده لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام؛ حيث تمكن خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي، من انتزاع 989 لغمًا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” إلى 451 ألفًا و908 ألغام زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية؛ لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.