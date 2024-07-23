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أمير الشرقية ونائبه يهنئان مدي”الغطاء النباتي”

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1446 هـ      23 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه أمس، مدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية المهندس يوسف سليمان البدر بمناسبة تعيينه.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية المهندس البدر، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.
من جانبه، ثمّن البدر متابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته السديدة.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه، مدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية المهندس يوسف سليمان البدر، بمناسبة تعيينه.

وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية البدر بمناسبة تعيينه، وتمنى له دوام النجاح والتوفيق.
من جانبه، نوّه البدر باهتمام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ودعمه للمركز.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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