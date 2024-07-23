أمير الشرقية ونائبه يهنئان مدي”الغطاء النباتي”

الدمام – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه أمس، مدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية المهندس يوسف سليمان البدر بمناسبة تعيينه.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية المهندس البدر، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.

من جانبه، ثمّن البدر متابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته السديدة.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه، مدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية المهندس يوسف سليمان البدر، بمناسبة تعيينه.

وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية البدر بمناسبة تعيينه، وتمنى له دوام النجاح والتوفيق.

من جانبه، نوّه البدر باهتمام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ودعمه للمركز.