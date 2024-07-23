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أمانة جدة تُصادر أكثر من 3 أطنان من الخضروات

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1446 هـ      23 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 صادرت أمانة محافظة جدة عبر حملة ميدانية لرصد وتعقب “البيع العشوائي”, 3,9 أطنان من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية العزيزية الفرعية.

 وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية تباشر أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء والحدائق، وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

 وأشارت البلوي، إلى استمرار أعمال متابعة كافة المخالفات بالنطاق ضمن جهود رفع مستوى الامتثال، وجودة الخدمات، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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