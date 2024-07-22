الرياضة 3 انتصارات و3 تعادلات في رابع أيام البطولة الإقليمية

الرياض – هاني البشر

تواصلت الأحد منافسات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، التي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 18 إلى 30 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأقيمت اليوم 6 مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، حيث فاز القصيم على حائل بنتيجة 3-0 وحصل لاعب القصيم حمد المربد على جائزة أفضل لاعب، فيما تعادل جازان مع الأحساء بنتيجة 1-1 وحصد لاعب جازان يزيد عواجي جائزة أفضل لاعب، بينما خسر الجوف أمام الشرقية بنتيجة 0-2 وحقق لاعب الشرقية علي الرمضان جائزة أفضل لاعب. وتعادل المدينة المنورة مع حفر الباطن بنتيجة 2-2 وحصد لاعب المدينة محمد الصاعدي جائزة أفضل لاعب، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرياض مع جدة وحصد لاعب الرياض مبارك مسرحي جائزة أفضل لاعب، بينما تغلب تبوك على مكة بهدف نظيف، وحصد لاعبه فهد عسيري جائزة أفضل لاعب. وأقيمت مباريات اليوم بقيادة 6 طواقم تحكيمية شابة تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 سنة، حيث يمثل الحكام المشاركون في البطولة نتاج أكاديمية الحكام التي تعد أحد مبادرات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، بالإضافة إلى الحكام المشاركين في مسابقات الفئات السنية المختلفة. ومن المقرر أن تستكمل منافسات بطولة المنتخبات الإقليمية اليوم الاثنين بإقامة 6 مباريات تجمع الجوف مع جازان، حائل مع الشرقية، القصيم مع نجران، مكة المكرمة مع جدة، حفر الباطن مع تبوك والمدينة المنورة مع عسير. يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تقام لأول مرة، يسعى معها الاتحاد السعودي لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، للعمل على تطويرها لتكون قادرة في المستقبل على خدمة الكرة السعودية وتمثيل منتخباتها الوطنية.