100 فرصة استثمارية في أمانة تبوك

البلاد ـ تبوك

طرحت أمانة منطقة تبوك 49 فرصة استثمارية منذ بداية هذا العام 2024م على منصة فرص بعائد استثماري إجمالي 250 مليون ريال، وبتكلفة إنشائية تقديرية تصل إلى 400 مليون ريال، محققة فرصًا وظيفية متعددة وجديدة لأبناء المنطقة تسهم في رفع جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وخلال النصف الثاني من العام الحالي 2024 ستقوم الأمانة بطرح ما يقارب 51 فرصة استثمارية جديدة منوعة بعائد استثماري إجمالي متوقع يبلغ 450 مليون ريال، وبتكلفة إنشائية تقديرية قد تصل إلى 700 مليون ريال.

وتتميز الفرص الاستثمارية بتنوعها ما بين مشروعات متعددة الاستخدام (فندقي – تجاري – ترفيهي) وخدمات صحية وتعليمية متنوعة ومجمعات تجارية متعددة واستثمار الحدائق الترفيهية بالمدينة، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي من أبرزها مشروع تدوير مخلفات الهدم والبناء والأنقاض ومخلفات الإطارات وزيوت السيارات، ومشروع مواقف السيارات الذكية والسطحية بالمدينة.

وتتعدد مجالات هذه الفرص ما بين فرص جاهزة للاستثمار للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتوائم احتياجات المنطقة وسكانها وتحقق توجهات المستثمرين ورغباتهم في مجالات مختلفة كالسياحة والترفيه والطاقة المتجددة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم والصحة في ضوء التركيز على إستغلال المقومات والمميزات التنافسية لمنطقة تبوك من موقع إستراتيجي وتنوع اقتصادي وتنموي وطاقة شمسية ووجهات سياحة مزدهرة.

وتأتي هذه العقود الاستثمارية امتداداً لجهود الأمانة في تحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2024م وتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة وتحقيق الرفاهية والأمان وتوفير الخدمات للمواطن والمقيم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري بالقطاع البلدي وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيه.