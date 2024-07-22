وزير الدفاع يستعرض مع سفير فرنسا لدى المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين

الرياض : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف. فيما حضره من الجانب الفرنسي الملحق العسكري لدى المملكة جان كريستوف غيرديه، ومستشار سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة وسيم زمامطة.