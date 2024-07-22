الرياضة لاعبو أخضر 16 ينضمون لبرنامج صقور المستقبل بإسبانيا

البلاد- جدة أعلن برنامج صقور المستقبل التابع لإدارة الابتعاث بالاتحاد السعودي لكرة القدم، انضمام لاعبي المنتخب الوطني تحت 16 عامًا لبعثة البرنامج في مدينة سالو الإسبانية، وذلك لخوض تجربة احترافية لمدة موسمين متتاليين اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2024 ـ 2025 بهدف تهيئة المواهب الكروية لبداية انطلاق مسيرتهم الاحترافية. ويهدف برنامج صقور المستقبل إلى إخضاع اللاعبين المشاركين لبرنامج احترافي كامل، يبدأ من التعليم الشامل للمرحلة الثانوية والمتوسطة، وأساليب التدريب الحديثة، و ثقافة الاحتراف، وتطوير الجوانب الفنية والبدنية، وتحسين النمط الغذائي، إضافة إلى المشاركة في التدريبات اليومية والمباريات والبطولات الودية. وكان البرنامج الذي انطلق عام 2019 استهدف الفئة العمرية من 18 ـ 20 عامًا، وشهدت تطوير أكثر من 200 لاعبًا، حصل 42 منهم على تجربة الاحتراف الخارجي. من جهته، أكد مدير إدارة الابتعاث وبرنامج صقور المستقبل غسان فلمبان، أن قرار تغيير الفئة العمرية، جاء بالتنسيق مع إدارتي المنتخبات الوطنية والفنية بهدف المساهمة في بناء جيل رياضي للمنافسات الدولية والقارية خلال السنوات المقبلة.