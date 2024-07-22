كأس العالم للرياضات الإلكترونية| فريق Natus Vincere يتوج بـ”كاونتر سترايك 2″ وفريق Gaimin Gladiators بطلًا لـ”دوتا 2 الرياض ماسترز”

الرياض – هاني البشر
اختتمت مساء أمس الأحد منافسات الأسبوع الثالث، ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية- الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث نجح فريق Natus Vincere في انتزاع لقب بطولة Counter Strike 2، فيما تُوّج فريق Gaimin Gladiators بلقب بطولة Dota 2 Riyadh Masters.
وتمكّن فريق NAVI من التغلب في المواجهة النهائية على فريق G2 Esports بنتيجة 2-1، ليحصل على درع البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 400,000 دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، حصل الفريق على 1000 نقطة وضعته في المركز الثالث في جدول ترتيب لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وقال اللاعب iM في المؤتمر الصحفي عقب التتويج:” شعور تحقيق لقب البطولة رائع بالنسبة لي شخصيًا وللفريق ككل. كانت لدينا توقعات عالية قبل انطلاق المنافسات التي تعاملنا معها بكل جدية، وحافظنا على هذا الأمر حتى النهاية. ومن المميز رؤية كل الجهود التي قمنا بها تتوج في النهاية بهذا الشكل. قدّم فريق G2 أداءً قويًا اليوم، ووضعنا في اختبار حقيقي لقدراتنا وإمكانياتنا في المواجهة النهائية، ولكن عدنا في النتيجة وسعداء جدًا بذلك”.