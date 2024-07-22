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كأس العالم للرياضات الإلكترونية| فريق Natus Vincere يتوج بـ”كاونتر سترايك 2″ وفريق Gaimin Gladiators بطلًا لـ”دوتا 2 الرياض ماسترز”

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1446 هـ      22 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

اختتمت مساء أمس الأحد منافسات الأسبوع الثالث، ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية- الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث نجح فريق Natus Vincere في انتزاع لقب بطولة Counter Strike 2، فيما تُوّج فريق Gaimin Gladiators بلقب بطولة Dota 2 Riyadh Masters.

وتمكّن فريق NAVI من التغلب في المواجهة النهائية على فريق G2 Esports بنتيجة 2-1، ليحصل على درع البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 400,000 دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، حصل الفريق على 1000 نقطة وضعته في المركز الثالث في جدول ترتيب لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وقال اللاعب iM في المؤتمر الصحفي عقب التتويج:” شعور تحقيق لقب البطولة رائع بالنسبة لي شخصيًا وللفريق ككل. كانت لدينا توقعات عالية قبل انطلاق المنافسات التي تعاملنا معها بكل جدية، وحافظنا على هذا الأمر حتى النهاية. ومن المميز رؤية كل الجهود التي قمنا بها تتوج في النهاية بهذا الشكل. قدّم فريق G2 أداءً قويًا اليوم، ووضعنا في اختبار حقيقي لقدراتنا وإمكانياتنا في المواجهة النهائية، ولكن عدنا في النتيجة وسعداء جدًا بذلك”.

 

وفي الجانب الآخر، فاز فريق Gaimin Gladiators على فريق Team Liquid بنتيجة 3-0 في النهائي الكبير الذي أقيم على مسرح Qiddiya أرينا وسط حضور جماهيري كبير. وحصل اللاعب Quinn على لقب أفضل لاعب في البطولة وعلى جائزة مالية قدرها 50,000 دولار. فيما حصل الفريق على جائزة المركز الأول البالغة 1,5 مليون دولار، من مجموع جوائز البطولة البالغ 5 ملايين دولار. وحسّن الفريق من موقعه في ترتيب جدول لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ حيث صعد إلى المركز الرابع بمجموع 1020 نقطة.
وذكر Quinn خلال المؤتمر الصحفي أنه من الرائع أن يثبت الفريق لنفسه قدرته على القتال والعودة من الخلف والفوز في النهاية باللقب. وأضاف مدرب الفريق Cy بأنهم يملكون رغبة دائمة ليصبحوا الأفضل، ودائمًا ما يحاولون تحقيق ذلك، وعلى الفريق أن يستمر في تبني هذا الفكر والعمل بجد للوصول إلى الهدف.

من جهة أخرى، استمرت منافسات بطولة PUBG Mobile؛ حيث حافظ الفريق الماليزي Yoodo Alliance على صدارة الترتيب، على أن تُستكمل المرحلة الثانية من المنافسات يوم الثلاثاء، والتي يشارك فيها 16 فريقًا (أصحاب المراكز الـ 12 المتأخرة) بالإضافة إلى 4 فرق تشارك من مختلف المناطق بنظام الدعوة المباشرة (وايلد كارد).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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