تطوير التعاون البرلماني مع البرازيل

برازيليا- واس

التقى وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البرازيلية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة اللواء علي بن عبدالرحمن آل الشيخ، رئيس مجلس الشيوخ بالكونجرس الوطني بجمهورية البرازيل الاتحادية السيناتور رودريغو باشيكو، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة برازيليا.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث أعضاء لجنة الصداقة أوجه التعاون الثنائي بين المملكة والبرازيل، وسبل تطويرها في المجالات كافة، لاسيما ما يتعلق منها بالمجال البرلماني، وأهمية تكثيف التعاون المشترك بين لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين الصديقين.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام، ووفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البرازيلية في مجلس الشورى، أعضاء المجلس الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، والدكتور فهد بن عبدالله الطياش، والدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي.