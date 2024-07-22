القيادة تهنئ ملك بلجيكا وتعزي رئيس فيتنام

جدة- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور الجنرال تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سموه برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور الجنرال تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.