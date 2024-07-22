الرياضة الاتحاد يحدد موعد الكشف الطبي لموسى ديابي

البلاد- جدة كشفت تقارير عن اقتراب إدارة الاتحاد من إعلان تعاقدها الرسمي مع لاعب أستون فيلا، الفرنسي موسى ديابي. وأكد فابريزيو رومانو خبير الانتقالات عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، أن الاتحاد يخطط لأن يخضع ديابي هذا الأسبوع للفحص الطبي، ويسافر من أجل إتمام إجراءات الصفقة المنتظرة. وأوضح رومانو، أن كل التفاصيل الأخرى المتعلقة بالصفقة باتت مؤكدة، سواء المقابل المادي أو البنود الشخصية في عقد اللاعب. وستكلف صفقة موسى ديابي خزينة الاتحاد 60 مليون يورو، بعقد يمتد لـ 5 أعوام قادمة.