إمدادات غذائية وإيوائية وخدمات طبية.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإغاثية

البلاد – الرياض

في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 435 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 2،175 فردًا.

كما وزع المركز أيضًا 620 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية سنار بولاية سنار، استفاد منها 3،100 فرد، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان لعام 2024م؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

وفي اليمن، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 53 فرداً، خلال الفترة من 19 حتى 25 يونيو. كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، وراجع العيادات 223 مستفيداً.

وفي مدينة إدلب بسوريا، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 769 سلة غذائية، و769 حقيبة صحية، استفاد منها 4,614 فردًا بواقع 769 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.

كما نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 59 مهمة إسعافية بتمويل من مركز الملك سلمان، في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.