المحليات

أمانة جدة تصادر 82 طنًا من السلع المتنوعة مجهولة المصدر

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1446 هـ      22 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة، عن ضبط ومصادرة أكثر من 82 طنًا من الخضار والفاكهة والسلع المتنوعة، خلال شهر يونيو الماضي، في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 11 بلدية فرعية، وذلك في إطار حملتها لتعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.

 وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف 526 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت أعمال الرصد لتشمل مصادر ألعاب الأطفال “السكوتر” التي يجري تأجيرها بمنطقة الكورنيش، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.

 وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة فيها حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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