الرياضة 13 هدفًا في ثالث أيام البطولة الإقليمية

الرياض – هاني البشر تواصلت منافسات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا والتي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 18 إلى 30 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأقيمت أمس 6 مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، حيث فاز الأحساء على الشرقية بهدف دون رد، وحصل لاعب الأحساء مشعل الشكيبي على جائزة أفضل لاعب، فيما تعادل حائل مع الجوف بنتيجة 1-1 وحصد لاعب حائل عزام الجنيدي جائزة أفضل لاعب، بينما خسر نجران أمام جازان بهدف دون رد وحقق لاعب جازان أيمن حوباني جائزة أفضل لاعب. كما تغلب مكة المكرمة على حفر الباطن بنتيجة 2-1 وحصد لاعب مكة أحمد الثقفي جائزة أفضل لاعب، فيما فاز الرياض على تبوك بنتيجة 4-0 وحصد لاعبه ناصر بن كليب جائزة أفضل لاعب، بينما تغلب جدة على عسير 2-0 وحقق لاعبه صهيب الحربي جائزة أفضل لاعب. وواصل الحكام الشباب قيادة مباريات البطولة، حيث قادت مباريات اليوم 6 طواقم تحكيمية بمجموع 24 حكامًا شابًا تترواح أعمارهم بين 20 إلى 25 عامًا. ويمثل الحكام المشاركون في البطولة نتاج أكاديمية الحكام التي تعد أحد مبادرات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، بالإضافة إلى الحكام المشاركين في مسابقات الفئات السنية المختلفة. وتقام اليوم الأحد 6 مباريات تجمع حائل مع القصيم، جازان مع الأحساء، الشرقية مع الجوف، حفر الباطن مع المدينة المنورة، جدة مع الرياض وتبوك مع مكة المكرمة. يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية يهدف معها الاتحاد السعودي إلى اكتشاف المواهب الكروية، والعمل على تطويرها مستقبلًا، يأتي ذلك ضمن أهدافه الاسترتيجية في تطوير الفئات السنية، وصناعة جيل من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية في كافة المحافل والمنافسات.