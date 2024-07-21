الرياضة لائحة قوائم الأندية في دوري أبطال آسيا

البلاد- جدة استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على لوائح تسجيل اللاعبين في قوائم الأندية المشاركة في بطولتَي النخبة، ودوري أبطال آسيا “2” في الموسم الكروي الجديد 2024-2025. وقرر الاتحاد الآسيوي أن يكون الحد الأقصى لعدد اللاعبين في القائمة هو 35 لاعبًا، والأدنى 18لاعبًا، على أن يقوم كل نادٍ باختيار 23 لاعبًا في قائمته الخاصة بكل مباراة. وبات لكل نادٍ الأحقية بتقديم قائمتين أ و ب.

القائمة أ هي الأساسية: 25 لاعبًا بحد أقصى، 18 لاعبًا حد أدنى، منهم لاعبان محليان كالتالي: لاعبان (2) منهم” تم تسجيلهما وأعمارهما بين 15 و 21 عامًا، وأكملا 3 سنوات في أنديتهما”. أو لاعب (1)” تم تسجيله ويكون عمره بين 15 و 21 عامًا وأكمل 3 سنوات في (الدولة)، وليس شرطًا في نفس النادي المشارك”. ولاعب (1) أكمل 3 سنوات في (النادي) بنفس الشروط. تسجيل حارسَيْ (2) مرمى بالقائمة أ من ضمن عدد اللاعبين الكلي. القائمة ب هي الثانوية: للأندية المشاركة أحقية تقديم قائمة بـ10 لاعبين يكونون من مواليد 1 يناير 2003 فما فوق، مع تسجيل حارس مرمى من ضمن الـ10. ويمثل السعودية على المستوى القاري في الموسم الجديد كل من الهلال والنصر والأهلي في بطولة النخبة الآسيوية، فيما سينافس التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا 2.