كفاءة عالية

فيما لا تزال الكثير من دول العالم وقطاعاتها الحيوية، تواجه تداعيات أزمة العطل التقني بشبكة الإنترنت، استمر الأداء في المملكة العربية السعودية بكفاءة مميزة، وكان العطل محدودًا، مما يعكس إستراتيجيتها وخططها الاستباقية للأمن السيبراني، التي كفلت سرعة الانتقال من نظام إلى نظام لتأمين الخدمات الرقمية، ومواصلة عملها بأعلى كفاءة لحماية وتأمين المصالح الوطنية الحيوية من أية مهددات أو عطل مفاجئ- لاسمح الله.

لقد أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” سدايا” على هذا الواقع والأداء القوي للأمن السيبراني، ضمن منظومة الأمن الشامل والراسخ الذي تنعم به المملكة- ولله الحمد- حيث شددت الهيئة على أن أنظمتها التقنية والأنظمة الحكومية التي تستضيفها لم تتأثر بالعطل التقني في العالم.

إن من مفاخر هذا الوطن الغالي، استدامة الحصاد المنجز لرؤيته الطموحة 2030، وجدارته بمؤشرات الصدارة رغم التحديات والأزمات التي يشهدها العالم، ما يجسد استدامة تقدم المملكة بقيادتها الحكيمة، ودعمها اللا محدود- حفظها الله- لمزيد من النجاحات الملهمة للتجربة السعودية” الأنموذج” بسواعد وابتكارات الكوادر الوطنية المؤهلة في كافة المجالات؛ ومنها الأمن السيبراني، الذي أكدت عليه” سدايا” بأعلى مستويات البناء التقني لتأمين مصالح الوطن ومكتسباته المتعاظمة.