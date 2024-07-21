الرياضة في ختام الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مواجهات مرتقبة في نهائيات بطولتي كاونتر سترايك ودوتا 2 الرياض ماسترز 2

الرياض – هاني البشر

حجز فريق G2 Esports مقعده في النهائي الكبير لبطولة Counter Strike 2 بعد تغلبه على فريق Virtus.pro بنتيجة 2-0 على مسرح Amazon أرينا، ليضرب موعدًا مع فريق NAVI الذي تفوق على فريق MOUZ بنتيجة 2-1. حيث سيحصل الفريق الفائز على أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار، بالإضافة إلى درع البطولة و1000 نقطة في سباق الحصول على كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وضمن منافسات بطولة Dota 2 Riyadh Masters، نجح فريق Team Falcons في الوصول إلى نهائي القسم السفلي بعد فوزه على فريق Tundra Esports بنتيجة 2-0، حيث سيواجه فريق Team Liquid وسيتجه الفائز للقاء فريق Gaimin Gladiators في النهائي الكبير الذي يقام اليوم الأحد في Qiddiya أرينا. كما استمرت منافسات بطولة PUBG Mobile في 6 جولات إضافية ضمن مرحلة المجموعات على مسرح stc أرينا، وواصلت فيها الفرق الآسيوية سيطرتها على الجزء الأعلى من جدول الترتيب، حيث جاء في المركز الأول الفريق الماليزي Yoodo Alliance برصيد 122 نقطة، وحافظ الفريق الصيني Tianba على مركز الوصافة برصيد 106 نقاط، وكان المركز الثالث برصيد 94 نقطة من نصيب الفريق الجنوب آسيوي 4Merical Vibes.