طريقة عمل كيش بالبصل والجبنة

وصفة الكيش مع حشوة الجبنة والبصل

المقادير اللازمة

للعجين

2 كوب (250 جرام) دقيق منخول

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة سكر

225 جرام زبدة باردة مقطعة إلى مكعبات

1/2 كوب ماء مثلج (ماء بارد مع ثلج)

للحشوة

60 جرام زبدة

1 ملعقة طعام زيت زيتون

6-8 بصل (1 كجم) مفروم ناعماً

1/2 1 ملعقة صغيرة دقيق منخول

2 بيض كبير

2/3 كوب (180 مل) كريمة حلوة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المبشور

1/2 كوب جبن مبشور

طريقة العمل

التارت

في محضر الطعام اخلطي الدقيق والملح والسكر

نضيف الزبدة ونخفق معا حتى تحصل على فتات العجين

أضف الماء المثلج تدريجيًا (الماء فقط ، بدون الثلج)

حتى يتم امتصاص الماء وتتجمع العجينة معًا

إذا لم يحدث ذلك ، أضف ملعقة كبيرة أخرى من الماء البارد

انقلي العجينة إلى سطح مرشوش بالقليل من الدقيق

شكليها على شكل كرة ثم افركيها على شكل قرص

قومي بلفها في غلاف بلاستيكي وضعيها في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام على الأقل إذا رغبتِ في حفظها

تحضير الحشوة

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ذوبي 45 جرام من الزبدة مع زيت الزيتون

عندما تذوب الزبدة خففيها إلى درجة حرارة منخفضة وأضيفي البصل المفروم واتركيها تنضج مع التحريك من حين لآخر

لمدة ساعة حتى يتحول لون البصل إلى لون ذهبي شاحب ويتم تقليل السوائل

أضيفي الدقيق واخلطيهم واتركيهم لمدة 5 دقائق أخرى ثم أطفئي النار واتركي الخليط يبرد

على سطح مرشوش بالدقيق افردي العجينة على شكل دائرة قطرها 28 سم

ادهنيها بالزبدة في قالب دائري قطره 22 سم مع قاع قابل للإزالة وغطيها بدائرة العجين من القاع والجوانب

باستخدام سكين قطعي العجينة الزائدة واضغطي العجين في القالب بيديك

يثقب العجين بالشوكة على مسافات متساوية

يغطى ويترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة

تبطن العجين بورق القصدير

ترش فوق الورقة الفاصوليا الجافة

ضعي صينية الفطيرة على صينية خبز واخبزيها في فرن محمى على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة

أخرجيها من الفرن أخرجي رقائق الألمنيوم والفاصوليا بحذر

أعيدي الفطيرة إلى الفرن لتخبز مكشوفة لمدة 5 دقائق حتى تبدأ العجينة في التحمير وتصبح ذهبية قليلاً عند الأطراف

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة

في نفس الوقت اخفض درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة

في وعاء كبير نخفق البيض مع الكريمة الحلوة والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب

يضاف مزيج البصل وأخيراً 1/4 كوب من الجبن المبشور

صبي الخليط فوقه

قطعي الزبدة المتبقية (15 جرامًا) إلى قطع صغيرة ورشيها مع 1/4 كوب من الجبن المبشور المتبقي

اخبزيها لمدة 25-30 دقيقة حتى تنضج وتحمر

أخرجيها من الفرن وانتظري بضع دقائق ثم قومي بتفكيك جوانب المقلاة

انتظري حوالي 10 دقائق وقدمي الكيش ساخناً أو في درجة حرارة الغرفة