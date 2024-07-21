شارك في المنتدى الأممي للتنمية المستدامة.. مركز الملك سلمان يستعرض منظومته الإنسانية الرائدة عالمياً

الرياض – نيويورك – واس

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ممثلاً بمديرة إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة جواهر آل مهنا في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي عُقد مؤخرًا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وخلال جلسة بعنوان (من الرؤية إلى التأثير: أوجه التوافق من أجل التأثير المستدام في تضخيم التغير الاجتماعي البيئي) استعرضت د. جواهر جهود المركز في تحقيق رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر؛ حيث قدم المركز مساعدات بقيمة مليار و77 مليون دولار أمريكي؛ بهدف التخفيف من حدة الفقر بين الفئات الأشد حاجة عبر 335 مشروعًا.

وتناولت الهدف الثاني للتنمية المستدامة المتعلق بالقضاء التام على الجوع؛ حيث قدم المركز مليارين و100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ بهدف القضاء على الجوع، وذلك عبر تنفيذ 792 مشروعًا لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتشجيع الزراعة المستدامة.

كما تطرقت الدكتورة جواهر آل مهنا للهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهة؛ حيث قدم المركز مليارًا و200 مليون دولار أمريكي، فيما قدم المركز في الهدف الرابع المتعلق بـالتعليم الجيد 162 مليون دولار عبر 89 مشروعًا.

وتناولت الدكتورة جواهر آل مهنا الهدف الرابع عشر المتعلق “بالحياة تحت المياه” حيث قدم المركز 18 مليون دولار من خلال الأمم المتحدة لمعالجة الآثار الناتجة من الكوارث الطبيعية، حيث عالج هذا التمويل المخاطر المتمثلة بتسرب النفط من الناقلة “صافر” الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر.

فيما أشارت إلى أن الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة يتمثل بعقد الشراكات مع 180 منظمة دولية وأممية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث قدم المركز 5 مليارات و700 مليون دولار أمريكي في صورة مساعدات إنسانية وإغاثية، شملت 92 دولة من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

مساعدات مستمرة

وعلى صعيد العمل الإنساني الميداني، وفي إطار الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة في العالم، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان؛ حيث وزع المشروع الأسبوع الماضي 25 ألف ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.

وفي السودان، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 580 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية سنار استفاد منها 3،335 فردًا،

وفي باكستان، وضمن مشروع” نور السعودية” التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، بالكشف على 21.614 مريضًا في عدد من المناطق، وتوزيع 4.683 نظارة طبية، وتنفيذ 2.038 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد.