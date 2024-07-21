الوطنية للإسكان: 20 ألف وحدة سكنية صينية بالسعودية

البلاد ــ الرياض

تعتزم شركة CSCEC الصينية بناء 20 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة، بمساحات مختلفة ومتنوعة، تحتوي على مجموعة من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ومناطق خدمات عامة وجودة حياة متكاملة.

ووقعت الوطنية للإسكان NHC اتفاقية مع شركة CSCEC الصينية، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ورئيس فرع الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة CSCEC الصينية جاو يو تشون، وذلك استكمالاً لمشاريعها مع كبرى شركات المقاولات العالمية.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الإسهام في تعزيز المعروض العقاري، والعمل على ضخ المزيد من الوحدات السكنية من خلال عقد استثمارات مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للوصول إلى المستهدف بحلول 2025 الذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع.

وتعد الاتفاقية امتدادًا لسلسلة الشراكة السعودية الصينية ولجملة من الاتفاقيات التي تمّ توقيعها مؤخرًا مع مجموعة من الشركات الصينية خلال الزيارة الرسمية لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للصين، حيث تم التوقيع مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، وذلك لإنشاء مدينة صناعية ولوجستية لمواد البناء تهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد لضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان، إلى جانب التوقيع مع شركة CMEC لبناء 20 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، حيث ستسهم هذه الشراكة في تحقيق تطور كبير بقطاع التطوير العقاري.

يشار أن الشركة الوطنية للإسكان هي الممكنة لقطاع التطوير العقاري ومطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، عبر تطوير 9 ضواحٍ و6 مجتمعات عمرانية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70 %.