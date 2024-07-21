الرياضة الحارس البلجيكي كاستيلس ينضم لمعسكر القادسية في هولندا

البلاد- جدة انضم الحارس الدولي البلجيكي، كوين كاستيلس إلى معسكر القادسية في هولندا، وذلك بعد انتهاء اجازته التي حصل عليها بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلجيكا في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”. وكان القادسية قد أعلن تعاقده مع الحارس البلجيكي في يونيو الماضي لتدعيم حراسة مرمى بني قادس في دوري روشن السعودي للمحترفين حتى 2027. ويقيم فريق القادسية معسكراً تحضيرياً للموسم الجديد 2024/2025 في مدينة فينلو الهولندية ويستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل.