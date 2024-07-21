الرياضة

الحارس البلجيكي كاستيلس ينضم لمعسكر القادسية في هولندا

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1446 هـ      21 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

انضم الحارس الدولي البلجيكي، كوين كاستيلس إلى معسكر القادسية في هولندا، وذلك بعد انتهاء اجازته التي حصل عليها بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلجيكا في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

وكان القادسية قد أعلن تعاقده مع الحارس البلجيكي في يونيو الماضي لتدعيم حراسة مرمى بني قادس في دوري روشن السعودي للمحترفين حتى 2027.

ويقيم فريق القادسية معسكراً تحضيرياً للموسم الجديد 2024/2025 في مدينة فينلو الهولندية ويستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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